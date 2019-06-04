Мингорсуд оставил в силе штраф Ольге Ковальковой за неоплату услуг милиции на Дне Воли

Минский городской суд оставил в силе решение суда Центрального района о штрафе сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольге Ковальковой за неоплату услуг милиции на Дне Воли.

Решение вынес судья Евгений Хаткевич. «Я намерена обжаловать дальше. Планирую подать жалобу председателю Минского городского суда», — сказала она.

Также, по ее словам, идет подготовка иска по обжалованию договора об оказании услуг с ГУВД Мингорисполкома. В случае отказа организаторы намерены обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека.

Ковалькова была оштрафована по ч. 2 ст. 23.34 КоАП за неоплату в течение 10 дней услуг милиции по «охране общественного порядка» на праздновании Дня Воли 24 марта в Киевском сквере.

Также по аналогичному обвинению суд Центрального района Минска оштрафовал председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича, руководителя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Организаторы Дня Воли 2 апреля подали в ГУВД Мингорисполкома претензию о ненадлежащем выполнении обязанностей сотрудниками милиции на концерте в Киевском сквере 24 марта.