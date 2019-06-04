Румас надеется на 90% согласовать программу действий по интеграции к встрече с Медведевым 21 июня

Сводный документ планируется подготовить к 21 июня — договоренность достигнута по итогам прошедших в мае переговоров Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий. На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Медведевым мы на 90% согласовали позиции», — цитирует премьер-министра Беларуси пресс-служба правительства.

Тему более тесной интеграции инициировала в конце 2018 года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.

В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. После того как стороны найдут точки соприкосновения по всем вопросам, они условились провести встречу на высшем уровне для «обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия».