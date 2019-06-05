Сепаратисты убили троих украинских военных на Донбассе

По данным штаба ООС, за сутки 4-5 июня бойцы самопровозглашенных республик 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Сепаратисты, в частности, обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Минимум один сепаратист убит и один ранен.