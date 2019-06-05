Мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП в Гродно

Столкновение двигавшихся в попутном направлении автомобиля «Фольксваген» с мотоциклом произошло утром 5 июня на перекрестке улиц Заболоть и Соболянской.

Фото: СК

По информации СК, 43-летний водитель авто не пострадал, а 33-летнего мотоциклиста доставили в больницу.

По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, возбудили уголовное дело.

На месте инцидента продолжают работу следователи и эксперты.