Мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП в Гродно

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Столкновение двигавшихся в попутном направлении автомобиля «Фольксваген» с мотоциклом произошло утром 5 июня на перекрестке улиц Заболоть и Соболянской.

Фото: СК

По информации СК, 43-летний водитель авто не пострадал, а 33-летнего мотоциклиста доставили в больницу.

По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, возбудили уголовное дело.

На месте инцидента продолжают работу следователи и эксперты.
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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Гродно

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