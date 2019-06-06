Более десятка человек пострадали при взрыве в американском аэропорту

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Взрыв в аэропорту города Розуэлл, штат Нью-Мексико, произошел во время подготовки пожарных к фейерверкам на День независимости США.

В инциденте пострадали 12 человек, сообщает CNN со ссылкой на капитана полиции штата Лэнса Бейтмана. Двое пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

По его словам, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. После взрыва в здании возник пожар, который был оперативно потушен.

Как отметили в полиции, пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков в преддверии Дня независимости США, который отмечается 4 июля.
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Тэги: взрыв аэропорт США Город: Розуэлл

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