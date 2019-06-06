Глава МИД России прокомментировал слухи о том, что Путин возглавит Союзное государство

Сергей Лавров считает нормальным отсутствие информации о ходе переговоров по продвижению интеграции России и Беларуси и заявляет, что у Союзного договора нет цели вывести кого-то на «президентский трон».

«В договоре все открыто. Действительно, в декабре были встречи президентов России и Белоруссии. Они договорились создать рабочую группу, которая рассмотрит весь Союзный договор для того, чтобы понять, какие положения по прошествии 20 лет нуждаются в дополнительном внимании. Для этого была создана рабочая группа, которая сейчас этим занимается. Я надеюсь, вы как профессионалы понимаете, что когда идут переговоры, то переговорщики каждый день не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил», — сказал Лавров в интервью РБК .

На замечание о том, что отсутствие информации порождает различные слухи, например, что президент России Владимир Путин возглавит общее государство в 2024 году, глава МИД России заявил, что «в Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон».

Тему более тесной интеграции инициировала в конце 2018 года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.