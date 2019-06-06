Facebook представит в июне собственную криптовалюту
Компания может использовать цифровые деньги для выплаты зарплат сотрудникам.
По данным
Новая цифровая финансовая платформа должна стать еще одним средством заработка для соцсети с активной аудиторией около двух миллиардов пользователей.
Facebook разрабатывает так называемый StableCoin — цифровую монету, которая привязана к доллару. Стабильность цифровой монеты планируют обеспечить тем, что сам Facebook будет владеть определенным количеством фиатной валюты, что и должно избавить криптовалюту от непредсказуемости.