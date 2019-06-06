Facebook представит в июне собственную криптовалюту

Компания может использовать цифровые деньги для выплаты зарплат сотрудникам.

По данным The Information , уже в этом месяце компания Facebook должна представить собственную криптовалюту. Согласно источникам медиа, компания должна анонсировать и физический банкомат, где можно будет купить криптовалюту.

Новая цифровая финансовая платформа должна стать еще одним средством заработка для соцсети с активной аудиторией около двух миллиардов пользователей.

Facebook разрабатывает так называемый StableCoin — цифровую монету, которая привязана к доллару. Стабильность цифровой монеты планируют обеспечить тем, что сам Facebook будет владеть определенным количеством фиатной валюты, что и должно избавить криптовалюту от непредсказуемости.