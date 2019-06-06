В Украине задержали агента ФСБ

По данным СБУ, он готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

/ Мир
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе бывшего военнослужащего, работавшего на российские спецслужбы.

Как сообщается, офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова, передает пресс-служба СБУ.

Связным российского агента был назначен гражданин Украины 1961 года рождения Вячеслав Левченко.


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По данным следствия, координируя свои действия с Левченко, агент ФСБ пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Кроме того, он собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации отдельных подразделений ВСУ, задействованных в проведении ООС.

Задержанному грозит за госизмену от 10 до 15 лет.
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Тэги: ФСБ СБУ Украина-Россия Персона: Вячеслав Левченко Город: Мариуполь

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