В Украине задержали агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе бывшего военнослужащего, работавшего на российские спецслужбы.

Как сообщается, офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова, передает пресс-служба СБУ.

Связным российского агента был назначен гражданин Украины 1961 года рождения Вячеслав Левченко.

По данным следствия, координируя свои действия с Левченко, агент ФСБ пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Кроме того, он собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации отдельных подразделений ВСУ, задействованных в проведении ООС.

Задержанному грозит за госизмену от 10 до 15 лет.