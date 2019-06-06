Беларусь опять будет штормить: на вторую половину четверга объявлен оранжевый уровень опасности

Во второй половине четверга Беларусь вновь будет штормить, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, с 15 до 22 часов в центральных и юго-западных регионах республики ожидаются грозы, при грозах местами ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах – град.

В столице непогода ожидается с 17 до 22 часов – прогремят грозы, пройдут сильные дожди и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Напомним, вчера в столице стихия прошлась по окраинам города, доставив неприятности гражданам и коммунальным службам.