Большой театр Беларуси приглашает на юбилейные вечера в Несвиже

С 14 по 16 июня Большой театр Беларуси вновь приглашает в Несвиж. «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» пройдут уже в десятый раз.

Откроет программу вечеров 14 июня в 13:00 в Театральном зале замка концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Елены Сало «Портреты. Клавдия Шульженко».

В Фарном костеле Божьего Тела в 16:00 публику ожидает традиционный концерт от «Белорусской капеллы». В год празднования 200-летия Станислава Монюшко заслуженный артист Беларуси, режиссер Виктор Скоробогатов подготовил концерт «З Ойчам Адвечным», составленный из произведений композитора. А представят произведения ведущие солистов оперы и артистов оркестра Большого театра.

В 20:30 внутренний дворик Несвижского замка превратится в итальянскую Верону, где, как известно, произошли события истории, которой нет печальнее на свете. На сцене — балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке народного артиста СССР и Беларуси, художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева. Премьера новой редакции спектакля по мотивам шекспировской драмы прошла как раз в этом году. За дирижерским пультом — Андрей Галанов.

Поклонников камерного жанра в субботу, 15 июня, в 14:00, ждет Театральный зал, где в исполнении ведущих солистов оперы вновь будут звучать произведения Станислава Монюшко.

Вечером, в 20:00, зрителей ждет драма Дж. Пуччини «Тоска» в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. Ведущие партии исполнят народные артисты Нина Шарубина (Тоска), Сергей Франковский (Каварадосси), Василий Ковальчук (Анжелотти). В роли злодея Скарпиа — заслуженный артист республики Владимир Громов. За дирижерским пультом — Олег Лесун.

16 июня в 14:00 струнный квинтет «Серенада» приглашает встретить новый день «С песней по жизни». В Театральном зале в исполнении коллектива, а также артистов оркестра и солистов оперы — обладательницы медали Франциска Скорины Татьяны Третьяк, народного артиста Беларуси Владимира Петрова и лауреата международных конкурсов Александра Михнюка — прозвучат песенные хиты советского кинематографа.

Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета (в 18:00). В программе — известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижеры — Олег Лесун и Иван Костяхин.