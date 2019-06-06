Престарелой витеблянке грозит большой срок за мошенничество – она почти 20 лет получала две пенсии

До десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит 75-летней жительнице Витебска за мошенничество в особо крупном размере.

Правоохранители Витебска разоблачили 75-летнюю местную жительницу, которая на протяжении почти 20 лет получала две пенсии – по данным милиции, сумма незаконных выплат составила более 32 тысяч белорусских рублей.

Как сообщается, в 1995-м женщина вышла на пенсию по выслуге лет. На тот момент она проживала в Слониме, поэтому оформляла пенсию в местном ФСЗН.

В 1999-м она переехала жить в Витебск. И в городе на Двине также обратилась за выплатой пенсии. В заявлении подозреваемая указала, что другие выплаты не получает.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере).