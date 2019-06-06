Щеткина зазывает канадский бизнес в Беларусь

Беларусь заинтересована в увеличении инвестиций из Канады, заявила зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина 6 июня в Минске на встрече с послом Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон.

Обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба верхней палаты. Особое внимание уделено возможностям развития контактов между представителями бизнеса.

«По итогам 2018 года товарооборот между странами заметно сократился к уровню предыдущего года и составил менее 50 млн долларов. Эти цифры, по мнению сторон, могут быть больше», — отметили в пресс-службе.

По словам Щеткиной, в Беларуси «создаются условия для комфортной работы инвесторов», и «хотелось бы, чтобы бизнес-контакты между нашими странами развивались более динамично».

Речь также шла о возможностях взаимодействия в сфере охраны окружающей среды и защиты лесов, развития органического земледелия, информационно-коммуникационных технологий, туризма.

Кроме того, обсуждались вопросы развития женского предпринимательства. «Поддержка женщин в предпринимательстве — важный вопрос, над которым мы сегодня работаем. У нас должно быть больше льгот по доступу к кредитам для женщин, которые хотят вести свое дело, а также определенные условия для них на начальном этапе, чтобы бизнес развивался. Прорабатывается вопрос об открытии в Беларуси ресурсного центра, чтобы можно было централизованно вести работу по поддержке женского предпринимательства, в том числе заниматься вопросами обучения женщин», — подчеркнула Щеткина.

В свою очередь Лесли Льюис Скэнлон отметила, что данная тема представляет интерес для Канады. «Гендерная политика, защита прав женщин, продвижение их интересов — это те вопросы, которые также нам интересны. У нас есть ряд обучающих программ. Мы могли бы посмотреть, как здесь можно взаимодействовать», — сказала дипломат.