Требование вызывать на журналистов милицию светлогорский идеолог назвала «злой шуткой»

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Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома Алла Манькевич прокомментировала БелаПАН появление в интернете фотографии документа, регламентирующего работу со СМИ на территории района («Алгоритм действий руководителя и сотрудников организации при работе со СМИ»).

Снимок был размещен в том числе на сайте спутникового телеканала «Белсат».

По информации телеканала, фотографию «Алгоритма...» передали зрители — жители Светлогорского района. Они утверждают, что распоряжение поступило в сельскохозяйственные организации района из отдела идеологической работы.

Согласно документу, при появлении на территории организации сотрудника СМИ необходимо требовать у него удостоверение. Если журналист представляется фрилансером, сотрудником «Белсата» или Белорусской ассоциации журналистов — не давать такому сотруднику СМИ интервью и «принять меры по недопущению на территорию организации». Необходимо сразу звонить в идеологический отдел райисполкома, «демонстративно вызывать милицию».

В документе указан телефонный номер начальника отдела идеологической работы Манькевич. В комментарии БелаПАН идеолог отметила, что о существовании подобного документа она узнала лишь сегодня от журналистов и не является его автором.

«Я не знаю, кто такую злую шутку со мной сыграл. Трудно назвать это документом — никаких печатей, реквизитов, подписей. Это какой-то бред. Я могла бы оспорить это все в судебном порядке, но не знаю, кто автор данного «документа», — заявила Манькевич.

Она отметила, что на территории Светлогорского района работают разные журналисты, но сотрудником БАЖ никто не представлялся и конфликтов на этой почве не было.

Стоит отметить, что гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский до эмиграции работал на телеканал «Белсат» и посещал Светлогорский район. «Но Жуковский уехал, насколько мы знаем», — сказала начальник отдела.
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Тэги: Белсат БАЖ идеологи Персона: Алла Манькевич Город: Светлогорс

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