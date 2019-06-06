Умер Александр «Джек Восьмеркин» Кузнецов

Звезда советского и российского кино Александр Кузнецов, ставший всеобщим любимцем после роли в фильме «Джек Восьмеркин – американец», ушел из жизни после тяжелой болезни.

Актеру было 59 лет. Его от родных, близких и друзей забрал рак.

Последние годы Кузнецов жил в США. С онкологией он боролся с 2014-го.

Кроме «Джека» его фильмография состоит из семи десятков работ, среди которых «Парад планет», «Сон в руку, или чемодан», «Приморский бульвар», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Две стрелы», «Взбесившийся автобус», «Комедия строгого режима», «Безумный рейс», «Бегущий по льду», «Полиция Нью-Йорка», «Разрушитель», «Миротворец», «Космические ковбои», «Универсальный агент», «24 часа», «Близнецы», «Бой с тенью», «Внимание, говорит Москва», «Глухарь. Продолжение», «Карпов», «Метод Фрейда», «Розыск», «Королева игры», «Провокатор», «Трасса смерти» и многие другие.