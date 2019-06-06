Александр Хацкевич подписал новый контракт с киевским «Динамо»

Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич продолжит сотрудничество с ФК «Динамо-Киев».

Фото пресс-службы ФК «Динамо-Киев»

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, 45-летний белорусский специалист заключил сегодня с киевленами новый контракт.

Хацкевич возглавил «Динамо» в июне 2017-го, проведя на капитанском мостике «бело-голубых» 100 официальных матчей (60 побед, 24 ничьи, 16 поражений). Пока в его активе один трофей - Суперкубок Украины.