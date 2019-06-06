Папа Франциск объяснил изменение текста молитвы «Отче наш»

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В итальянский перевод текста молитвы «Отче наш» папа римский Франциск внес изменения. Как сообщают СМИ, новая редакция возмутила многих католических священников и прихожан.

Фото pixabay.com

Отмечается, что теологи и католические священнослужители работали над изменениями более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.

В новой редакции слова молитвы «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

Франциск говорил о необходимости изменить текст «Отче наш» еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.

«Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны», - приводит Би-би-си слова понтифика.
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Тэги: костел религия католики Персона: папа Франциск

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