Папа Франциск объяснил изменение текста молитвы «Отче наш»

В итальянский перевод текста молитвы «Отче наш» папа римский Франциск внес изменения. Как сообщают СМИ, новая редакция возмутила многих католических священников и прихожан.

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Отмечается, что теологи и католические священнослужители работали над изменениями более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.

В новой редакции слова молитвы «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

Франциск говорил о необходимости изменить текст «Отче наш» еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.