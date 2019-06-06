Папа Франциск объяснил изменение текста молитвы «Отче наш»
В итальянский перевод текста молитвы «Отче наш» папа римский Франциск внес изменения. Как сообщают СМИ, новая редакция возмутила многих католических священников и прихожан.
Отмечается, что теологи и католические священнослужители работали над изменениями более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.
В новой редакции слова молитвы «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».
Франциск говорил о необходимости изменить текст «Отче наш» еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.
«Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны», - приводит