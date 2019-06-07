На пожаре в Витебске спасли трех взрослых и двух детей

Во время пожара в Витебске спасатели пришли на помощь жителям одного из домов на улице Бровки.

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Происшествие произошло накануне около трех часов дня.

По информации регионального управления МЧС, на лестничной площадке произошло возгорание электрощита.

Прибывшие на место вызова спасатели помогли пяти жителям (из них двое – дети) покинуть подъезд.

А утром на улице Чапаева горел автомобиль. В результате пожара повреждены моторный отсек и передняя панель.

Всего на территории области произошло пять пожаров.