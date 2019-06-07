На пожаре в Витебске спасли трех взрослых и двух детей

/ Происшествия
Просмотров: 330

Во время пожара в Витебске спасатели пришли на помощь жителям одного из домов на улице Бровки.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Происшествие произошло накануне около трех часов дня.


На Гродненщине из-за молний горели баня и два сарая

По информации регионального управления МЧС, на лестничной площадке произошло возгорание электрощита.

Прибывшие на место вызова спасатели помогли пяти жителям (из них двое – дети) покинуть подъезд.

А утром на улице Чапаева горел автомобиль. В результате пожара повреждены моторный отсек и передняя панель.

Всего на территории области произошло пять пожаров.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар сгорел автомобиль Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»