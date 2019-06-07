На пожаре в Витебске спасли трех взрослых и двух детей
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Во время пожара в Витебске спасатели пришли на помощь жителям одного из домов на улице Бровки.
Происшествие произошло накануне около трех часов дня.
По информации регионального управления МЧС, на лестничной площадке произошло возгорание электрощита.
Прибывшие на место вызова спасатели помогли пяти жителям (из них двое – дети) покинуть подъезд.
А утром на улице Чапаева горел автомобиль. В результате пожара повреждены моторный отсек и передняя панель.
Всего на территории области произошло пять пожаров.