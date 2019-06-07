Новый способ расчетов при импорте разрешен в Беларуси

В Беларуси с 18 июня расширен перечень случаев, когда рассчитываться при импорте товаров (работ, услуг) можно не со счетов импортеров, а в ином порядке.

Это решение закреплено в постановлении правления Национального банка от 30 мая №234.

Документ призван урегулировать отдельные аспекты деятельности, которая связана с исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — резидентами Беларуси валютного законодательства в тех случаях, когда они продают товары, программные продукты или выполняют работы, оказывают услуги гражданам в Беларуси, используя электронные информационные системы (платежные платформы) нерезидентов.

Белорусским резидентам теперь разрешено рассчитываться по внешнеторговому договору, который предусматривает оказание нерезидентом услуг по приему платежей в пользу этого резидента, следующим способом.

Нерезидент может удерживать свое вознаграждение из сумм, что получены от граждан за реализуемые этим резидентом товары, охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные работы, оказанные услуги в Беларуси.

При этом от юридических лиц и ИП — резидентов по-прежнему требуется, чтобы они получали только белорусские рубли при расчетах физическими лицами за товары, программные продукты, работы, услуги, реализуемые в Беларуси с использованием электронных систем нерезидентов.

Постановление №234 вступит в силу с 18 июня.

Как полагают в Нацбанке, документ будет способствовать развитию дистанционных каналов обслуживания во всех сферах общества, улучшению деловой среды и повышению цифровизации экономики Беларуси.