Лукашенко рассказал, как через колено заставил модернизировать деревообработку

В преддверие выходных Александр Лукашенко уехал в Витебскую область, где ему доложат о развитии региона.

В центре внимания будет находиться ОАО «Нафтан».

Он отметил, что теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий. В качестве примера он привел модернизацию деревообрабатывающих предприятий.

«Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас [местных чиновников], министра и правительства, - заявил он. - Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране».