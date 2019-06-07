Лукашенко рассказал, как через колено заставил модернизировать деревообработку

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В преддверие выходных Александр Лукашенко уехал в Витебскую область, где ему доложат о развитии региона.

В центре внимания будет находиться ОАО «Нафтан».


Власти решили продать «Витебскдрев»

Он отметил, что теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий. В качестве примера он привел модернизацию деревообрабатывающих предприятий.

«Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас [местных чиновников], министра и правительства, - заявил он. - Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране».
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Тэги: визит Лукашенко модернизация деревообработка Персона: Александр Лукашенко Город: Новополоцк

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