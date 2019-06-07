Барановичские власти хотят взыскать более 8 тыс. рублей с мужчины, который ухаживал за своим отцом-инвалидом

В суде Барановичского района и города Барановичи начался процесс по гражданскому иску управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома в отношении 38-летнего жителя города Веслава Соколовского о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств — 8 тыс. 280 руб. 41 копейки. Помимо основной суммы, согласно иску, он должен выплатить также проценты — 2.180 рублей.

Заседание ведет судья Нина Горбачик.

Суть иска в том, что Веслав Соколовский, по мнению управления, незаконно в течение четырех лет, с 2014 по 2018 годы, получал пособие по уходу за отцом Тадеушем Соколовским, инвалидом І группы. В это время Соколовский учился в Белорусском государственном университете на дневном отделении, а право на пособие по уходу за инвалидом І группы имеют только студенты, обучающиеся не на дневной форме получения образования.

Согласно законодательству, говорится в исковом заявлении, лицо, осуществляющее уход, обязано в течение пяти дней сообщить органу, назначившему (выплачивающему) пособие, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия.

Отмечается также, что при подаче заявления на пособие по уходу за инвалидом І группы Соколовскому были разъяснены права и обязанности получателя пособия, им подписана расписка — уведомление о том, что получатель пособия обязан сообщить в комиссию по назначению пенсий о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.

Таким образом, делается вывод, что он получал пособие, не имея на него право.

Меж тем Соколовский представил суду справку о том, что с 2 февраля 2017 года по 31 января 2018-го находился в академическом отпуске «без права посещения занятий «. А с 3 сентября 2018 года отчислен из числа студентов по собственному желанию.

На это истец отмечает, что академический отпуск, который Соколовский взял в сентябре 2018 года, «не является основанием для прекращения образовательных отношений», «правовых оснований для выплаты студенту пособия по уходу за период академического отпуска не имеется».

Как рассказал Соколовский БелаПАН до начала судебного заседания, он вынужден был сначала взять академический отпуск, а затем уйти из университета из-за ухудшения состояния отца, который в августе 2018 года сломал шейку бедра.

Соколовский настаивает на своем праве получить высшее образование. Он сказал БелаПАН, что в 2014 году, когда поступил на филологический факультет БГУ, у него не было другой возможности обучаться в университете, кроме дневного отделения.

«Согласно правилам, — сказал он, — обучаться на заочном отделении могли только те, кто работает по выбранному профилю (направлению) образования. Я не работал. Таким образом, меня лишили права на образование — очно учиться нельзя из-за проблем с пособием, заочно — из-за существовавших правил поступления. Однако в университете мне пошли навстречу и дали возможность учиться по индивидуальному графику, то есть я мог продолжать ухаживать за отцом».

Согласно справке из Белорусского государственного университета, Соколовский обучался по индивидуальному графику, «с возможностью свободного посещения занятий, в связи с необходимостью ухода за отцом — инвалидом І группы».

Индивидуальный учебный план, согласно Кодексу об образовании, устанавливает особенности получения высшего образования успевающими студентами, которые по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию.

Соколовский сообщил БелаПАН, что весь тот период, за который выдвинут иск, он фактически ухаживал за отцом, а сумма иска для него неподъемная. Он обратил внимание, что размер пособия по уходу за инвалидом І группы составляет 223 рубля в месяц. Отец Соколовского также получает пенсию по инвалидности около 400 рублей. С ними живет мать Соколовского, пенсионерка. Других доходов у семьи нет.

«Для меня сумма искового требования катастрофична», — сказал Соколовский. Напомним, общая сумма выплаты превышает 10.460 рублей.