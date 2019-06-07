Лукашенко недоумевает, почему за грязную нефть Беларуси предлагается только 20 млн долларов

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В ходе сегодняшней поездки в Витебскую область Александр Лукашенко распорядился по деловому решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь грязной нефти.

Фото пресс-службы президента

«Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, – сказал он к руководителю ОАО «Нафтан» Александру Демидову. – Для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба».

По словам главы государства, «не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти».


Москва согласилась с алгоритмом компенсации за грязную нефть

Он подчеркнул, что «ползать на коленях не надо – надо садиться и по-деловому решать».

Лукашенко заметил, что не понимает, почему ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов.

«Мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов», - сказал Лукашенко.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти Персона: Александр Лукашенко

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