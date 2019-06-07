Жительница Шарковщины украла у знакомой паспорт и получила по нему кредит

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40-летняя жительница Шарковщины украла у знакомой паспорт, чтобы получать по нему банковские кредиты.

В ходе следствия выяснилось, что ей удалось получить около 6,5 тыс. рублей. Всего она хотела взять 15 тыс. рублей.

По данному факту против ранее несудимой жительницы райцентра открыто уголовное производство по ст. 378 УК (хищение паспорта) и по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 209 УК (покушение на мошенничество в крупном размере), сообщает СК.
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Тэги: кража мошенничество Город: Шарковщина

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