В Гродно открыли мемориальную доску в честь Чеслава Немена

В Гродно на фасаде бывшего музыкально-педагогического училища 6 июня была открыта мемориальная доска в честь известного польского композитора и исполнителя Чеслава Немена. В этом году отмечается 80-летие со дня рождения музыканта.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович и маршал Сената Польши Станислав Карчевски.

Чеслав Немен родился в 1939 году в деревне Старые Василишки — тогда это была территория Польша, а сейчас — Щучинский район Гродненской области. В середине 1950-х учился в Гродно в музыкально-педагогическом училище. В 1958 году его семья переехала в Польшу — советские власти разрешили бывшим польским гражданам вернуться на историческую родину. Уже в Польше Чеслав Немен стал известен как музыкант.

Сегодня в Старых Василишках работает музей Чеслава Немена.