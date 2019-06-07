В Гродно открыли мемориальную доску в честь Чеслава Немена

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В Гродно на фасаде бывшего музыкально-педагогического училища 6 июня была открыта мемориальная доска в честь известного польского композитора и исполнителя Чеслава Немена. В этом году отмечается 80-летие со дня рождения музыканта. 


В Старые Василишки в гости к Чеславу Немену

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович и маршал Сената Польши Станислав Карчевски.

Чеслав Немен родился в 1939 году в деревне Старые Василишки — тогда это была территория Польша, а сейчас — Щучинский район Гродненской области. В середине 1950-х учился в Гродно в музыкально-педагогическом училище. В 1958 году его семья переехала в Польшу — советские власти разрешили бывшим польским гражданам вернуться на историческую родину. Уже в Польше Чеслав Немен стал известен как музыкант.

Сегодня в Старых Василишках работает музей Чеслава Немена.
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Тэги: мемориальная доска польская музыка Беларусь-Польша Персона: Чеслав Немен Михаил Мясникович Станислав Карчевски Город: Гродно

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