У двухлетней Даши Назарук прогрессирует рак обоих глаз. Помогите спасти ребенка!

Благотворительная организация «Центр помощи Вера» обращается ко всем добрым людям с просьбой оказать помощь двухлетней Даше Назарук из Кобрина, страдающей билатеральной ретинобластомой — оба глаза девочки поражены раковой опухолью.

Болезнь была выявлена в августе 2017 года, когда девочке было всего десять месяцев. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах маленькая Даша прошла более десяти курсов химиотерапии. На какое-то время опухоль уменьшилась, но вскоре болезнь вернулась.

Обследование в декабре 2018 выявило полную отслойку сетчатки в одном из глаз, а последнее МРТ показало, что опухоль живая и за последние два месяца увеличилась в два раза.

Врачи предлагают удалить девочке один глаз и надеяться, что опухоль во втором глазу расти не будет.

«Мы всю жизнь будем себя казнить, если не попробуем спасти её глаза. Как я ей скажу... Как я буду оправдываться перед ней, перед доченькой своей, почему так...?» — со слезами говорит мама Даши Алеся Назарук.

Документы Даши в офтальмологическом центре Jules-Gonin в швейцарской Лозанне. Девочку пригласили на обследование в конце июня, по результатам которого будет назначено лечение.

29 мая семье прислали счет на обследование девочки стоимостью 20 000 швейцарских франков. Обследование Даши назначено на 26 и 27 июня.

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Дашу, оказав помощь в сборе средств на обследование девочки. Вы можете помочь ребенку, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа — Назарук Даше.

Банковский благотворительный счет

Филиал № 400 Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

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