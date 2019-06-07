Путин назвал русских и белорусов одним народом

Президент России прокомментировал идею государственного объединения России и Беларуси, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет», — цитирует Путина RT .

Глава России уточнил, что многое из того, что было написано в договоре о союзном государстве, не исполнено.

«Мы обсуждали это с Александром Григорьевичем, можем ли в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что является сейчас актуальным», — добавил он.