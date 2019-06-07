Тысячи оппозиционеров окружили здание парламента в Кишиневе
Президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Соответствующее решение Конституционного суда последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента, сообщает
После этого сторонники Демократической партии Молдовы собрались на митинг в центре Кишинева, плотным кольцом окружив здание парламента. Митингующие требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов.
В МВД Молдовы сообщали о трех тысячах манифестантов. Однако, по не уточненным данным и сообщениям СМИ, в митинге участвовали около 10 тысяч человек.