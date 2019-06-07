Тысячи оппозиционеров окружили здание парламента в Кишиневе

Президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

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Соответствующее решение Конституционного суда последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента, сообщает ukrinform.ru .

После этого сторонники Демократической партии Молдовы собрались на митинг в центре Кишинева, плотным кольцом окружив здание парламента. Митингующие требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов.

В МВД Молдовы сообщали о трех тысячах манифестантов. Однако, по не уточненным данным и сообщениям СМИ, в митинге участвовали около 10 тысяч человек.