Российский министр сообщил о переговорах по созданию единой валюты с Беларусью

Соответствующее решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин во время проведения Петербургского международного экономического форума.

«Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — цитируют слова министра «Ведомости» .

В заключительный день ПМЭФ-2019 Орешкин провел переговоры с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым. Они оба возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую стороны решили создать в конце прошлого года.

Орешкин рассказал, что во время переговоров на ПМЭФ они с белорусским коллегой прошлись по всем направлениям Союзного договора от 1999 года, чтобы наметить план действий, понять, что нужно делать дальше и в какие сроки какие решения принимать.

Следующая встреча на уровне министров запланирована на 15 июня, она пройдет в Москве.