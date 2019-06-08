9 июня снижаются цены на дизтопливо и 95-й бензин

Концерн «Белнефтехим» снизит 9 июня стоимость двух видов моторного топлива.

«В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.

Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 рубля. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» второй год практически еженедельно поднимает в цене автомобильное топливо. В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз. В текущем году топливо в Беларуси дорожало 15 раз, последний раз 2 июня, напоминает БелаПАН.