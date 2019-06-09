Россельхознадзор не пропустил в Россию очередную партию продукции из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 276

Очередную партию продукции из Беларуси завернули обратно. Как сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, специалистам ведомства не понравилась партия (6,6 тонны) желатиновой массы.

Груз, как отмечается, предназначался для московского покупателя.


Россельхознадзор не пропустил в Россию 2800 кур

В ходе знакомства с пакетом документов, которые предоставил перевозчик специалистам Россельхознадзора, наименование предприятия не соответствовало тому, которое было указано в ветеринарном сертификате, выданном госветслужбой Беларуси.

Кроме этого, сопровождавший груз паспорт качества и безопасности был заполнен с нарушениями.

По решению сотрудников Россельхознадзора груз возвращен в Беларусь.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор

Другие материалы на эту тему:

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Россельхознадзор рассказал, как белорусы обходят санкции

Россельхознадзор рассказал, как белорусы обходят санкции