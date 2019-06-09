Россельхознадзор не пропустил в Россию очередную партию продукции из Беларуси

Очередную партию продукции из Беларуси завернули обратно. Как сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, специалистам ведомства не понравилась партия (6,6 тонны) желатиновой массы.

Груз, как отмечается, предназначался для московского покупателя.

В ходе знакомства с пакетом документов, которые предоставил перевозчик специалистам Россельхознадзора, наименование предприятия не соответствовало тому, которое было указано в ветеринарном сертификате, выданном госветслужбой Беларуси.

Кроме этого, сопровождавший груз паспорт качества и безопасности был заполнен с нарушениями.

По решению сотрудников Россельхознадзора груз возвращен в Беларусь.