Как в американском боевике: ГАИ показала видео погони за пьяным водителем

Большие неприятности ожидают водителя «Фольксваген-Гольфа», нарушившего многие пункты Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция опубликовала ролик преследования в Смолевичском районе легковушки. Как видно на кадрах, водитель пытался скрыться от экипажа ДПС. Практически на ходу из машины-«беглеца» выскочили три человека.

В какой-то момент, когда «Фольксваген» остановился, сотрудник ГАИ попытался достать ключи из замка зажигания, но нарушитель вновь предпринял попытку уйти от «хвоста», сбросив милиционера.

В результате погони «Гольф» вылетел в кювет, водитель попытался вылезти через окно и скрыться, но был задержан.