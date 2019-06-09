Как в американском боевике: ГАИ показала видео погони за пьяным водителем

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Большие неприятности ожидают водителя «Фольксваген-Гольфа», нарушившего многие пункты Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция опубликовала ролик преследования в Смолевичском районе легковушки. Как видно на кадрах, водитель пытался скрыться от экипажа ДПС. Практически на ходу из машины-«беглеца» выскочили три человека.

В какой-то момент, когда «Фольксваген» остановился, сотрудник ГАИ попытался достать ключи из замка зажигания, но нарушитель вновь предпринял попытку уйти от «хвоста», сбросив милиционера.

В результате погони «Гольф» вылетел в кювет, водитель попытался вылезти через окно и скрыться, но был задержан.

 
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Тэги: ГАИ Город: Смолевичи

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