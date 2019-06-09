Президента Молдовы отлучили от должности

Президента Молдовы Игоря Додона в очередной раз временно отстранили от должности. Такое решение принял Конституционный суд. По решению КС Павел Филип назначен исполняющим обязанности главы государства.

Теперь Филип должен уведомить эту инстанцию об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента и, в зависимости от них, издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы, вопреки решению КС о его роспуске, которое было принято накануне, избрал новых спикера и премьер-министра.

Пропрезидентские силы (Игорь Дадон считается симпатизирующим Москве и Путину президентом) заявляют, что страна находится на грани госпереворота.