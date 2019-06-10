Трагедия под Иваново: в ДТП погиб пятилетний сын водителя мопеда
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В Ивановском районе (Брестская область) произошла трагедия – в дорожно-транспортном происшествии погиб пятилетний ребенок.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, молодой мужчина на мопеде «Хорс 056» в деревне Одрижин не справился с управлением вылетел на встречку и попал под МАЗ.
В результате столкновения водитель мопеда и его сын получили травмы разной степени тяжести. Пятилетний мальчик скончался в тот же день вечером.
В ГАИ подчеркнули, что водитель мопеда и пассажир были без мотошлемов.