Трагедия под Иваново: в ДТП погиб пятилетний сын водителя мопеда

В Ивановском районе (Брестская область) произошла трагедия – в дорожно-транспортном происшествии погиб пятилетний ребенок.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, молодой мужчина на мопеде «Хорс 056» в деревне Одрижин не справился с управлением вылетел на встречку и попал под МАЗ.

В результате столкновения водитель мопеда и его сын получили травмы разной степени тяжести. Пятилетний мальчик скончался в тот же день вечером.

В ГАИ подчеркнули, что водитель мопеда и пассажир были без мотошлемов.