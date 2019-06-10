Выходные закончились, а транспортный коллапс на границе остался

Транспортный коллапс на пунктах перехода, расположенных на границе Беларуси со странами Евросоюза, продолжается.

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Так, на литовском – направлении скопилось более 1100 большегрузных автомобилей:

«Каменный Лог» – более 440;

«Привалка» – более 300;

«Бенякони» – более 280;

«Котловка» – более 80.

Почти в два раза меньше очередь на выезд в Латвию – более 510:

«Григоровщина» – более 260;

«Урбаны» – более 250.

На трех пунктах пропуска на польском направлении в «колейке» стоит две сотни грузовиков: