Выходные закончились, а транспортный коллапс на границе остался
Транспортный коллапс на пунктах перехода, расположенных на границе Беларуси со странами Евросоюза, продолжается.
Так, на литовском – направлении скопилось более 1100 большегрузных автомобилей:
- «Каменный Лог» – более 440;
- «Привалка» – более 300;
- «Бенякони» – более 280;
- «Котловка» – более 80.
Почти в два раза меньше очередь на выезд в Латвию – более 510:
- «Григоровщина» – более 260;
- «Урбаны» – более 250.
На трех пунктах пропуска на польском направлении в «колейке» стоит две сотни грузовиков:
- «Берестовица» – более 80;
- «Брузги» – более 60;
- «Козловичи» – более 50.