Выходные закончились, а транспортный коллапс на границе остался

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Транспортный коллапс на пунктах перехода, расположенных на границе Беларуси со странами Евросоюза, продолжается.

Фото pixabay.com

Так, на литовском – направлении скопилось более 1100 большегрузных автомобилей:

  • «Каменный Лог» – более 440;
  • «Привалка» – более 300;
  • «Бенякони» – более 280;
  • «Котловка» – более 80.

Почти в два раза меньше очередь на выезд в Латвию – более 510:

  • «Григоровщина» – более 260;
  • «Урбаны» – более 250.

На трех пунктах пропуска на польском направлении в «колейке» стоит две сотни грузовиков:

  • «Берестовица» – более 80;
  • «Брузги» – более 60;
  • «Козловичи» – более 50.
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Тэги: очереди фур на границе