Соболенко вернулась в топ-10 одиночного рейтинга и впервые вошла в топ-20 парных игроков

Лидер белорусского женского тенниса Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга ВТА, переместившись с 11-го на 10-е место и вытеснив из десятки американку Серену Уильямс.

На открытом чемпионате Франции (второй в сезоне турнир «Большого шлема»), который завершился 9 июня, Соболенко преодолела один круг (год назад выбыла в первом).

Спортсменка отсутствовала в топ-10 три недели, с 20 мая, а до этого находилась там непрерывно 16 недель, в том числе 8 недель на 10-м месте (с 28 января по 3 февраля и с 1 апреля по 19 мая) и столько же — на 9-м (с 4 февраля по 31 марта).

Кроме того, белорусская теннисистка впервые вошла в число 20 сильнейших парных игроков, поднявшись с 23-й на 19-ю строчку. На «Ролан Гаррос» она вместе с бельгийкой Элизе Мертенс (6-й рейтинг на турнире и 5-й после него) пробилась в полуфинал. До этого наивысшим достижением Соболенко в парном рейтинге было 21-е место (с 1 по 7 апреля нынешнего года).

Виктория Азаренко переместилась в парном рейтинге с 43-й на 33-ю позицию. Это лучший результат спортсменки за последние 85 месяцев (после 7 мая 2012 года). На «Ролан Гаррос» она и австралийка Эшли Барти (8-й рейтинг на турнире и 7-й после него) дошли до третьего круга (1/8 финала). В одиночном рейтинге Азаренко поднялась с 43-го на 42-е место (наивысшее достижение с 20 марта 2017 года).