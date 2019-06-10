Румас улетел в Лондон

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с рабочим визитом в Великобританию.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета министров, глава правительства примет участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который пройдет 10 июня на Лондонской фондовой бирже. Мероприятие предполагает несколько тематических блоков, отдельно будет представлен IT-сектор.

Румас также встретится с руководством Лондонской фондовой биржи, инвестиционных банков и фондов. «На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланирован ряд встреч, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли Великобритании», — сообщили в пресс-службе правительства.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. По данным Совмина, в январе—апреле взаимный товарооборот между странами превысил 1 млрд долларов, сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере 843,3 млн.