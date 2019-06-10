Лукашенко об игроках ХК «Динамо-Минск»: хотят деньги зарабатывать – пусть идут и играют, не могут – до свидания

На сегодняшней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является главой наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», Александр Лукашенко заявил, что больше не намерен финансировать легионеров.

По его словам в «Динамо» необходимо «брать своих ребят». «Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть», - подчеркнул глава государства.

Такой вывод Лукашенко, по его словам, сделал после серии «Динамо» - сборная клубов: «Наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют».

Он считает, что белорусы ни чем не отличаются от канадцев или россиян: у каждого две ноги, две руки и голова.

«Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) – пусть идут и играют. Не могут – значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф – нам такие игры не надо», - резюмировал президент.