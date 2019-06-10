Первыми из иностранных болельщиков Европейских игр в Беларусь въехала немецкая семья

Белорусскую границу в понедельник пересекли первые болельщики Европейских игр, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Болельщиков с 10 июня начали пропускать через государственную границу Беларуси в безвизовом порядке. Первыми границу прошла семья из Германии — иностранцы пересекли ее в автодорожном пункте пропуска «Брест».

По билетам на спортивные мероприятия Игр белорусские пограничники уже оформили более 70 иностранцев, половину из них составляют французы.

Как сообщалось ранее, с декабря 2018 года по начало июня 2019 года на Игры было продано около 130 тысяч билетов, из них 10-15% купили иностранцы.

Наиболее популярны среди гостей Игр автомобильное и железнодорожное направления. В то время как абсолютное большинство участников Европейских игр прибывают в Беларусь на самолетах.

Участники и гости Игр проходят границу в пунктах пропуска в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом спортивных состязаний.

С 10 июня и по 10 июля указом президента № 292 иностранцам — болельщикам и участникам Игр разрешено не оплачивать проезд на платных участках автодорог Беларуси.