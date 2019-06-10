Прокуратура просит ужесточить наказание для группы бывших таможенников

Прокуратура Гомельской области внесла протест в порядке надзора на апелляционное определение Гомельского областного суда по резонансному делу таможенников.

Прокуратура просит отменить апелляционное определение, а уголовное дело направить на новое рассмотрение. Из протеста следует, что надзорный орган просит суд ужесточить наказание бывшим гомельским таможенникам.

22 мая 2018 года суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшим сотрудникам региональной таможни. По резонансному делу о взятках проходило 18 человек — почти два отдела таможни и предприниматели, которые признались, что давали взятки.

Таможенников обвинили в создании организованной группы, даче и получении взяток на белорусско-российской границе. Большинство эпизодов были сформулированы обвинением как принятие взятки «в неустановленном месте, в неустановленное время, от неустановленного лица за проезд неустановленного транспортного средства». Бывшие таможенники заявили в суде о моральном и физическом давлении со стороны сотрудников КГБ, которые «выбивали» у них нужные показания. Адвокаты заявили об отсутствии доказательной базы — в основу обвинения легли лишь показания других таможенников, которые признали вину, а также «явки с повинной», которые у обвиняемых, по их словам, взяли под давлением и угрозами сотрудники КГБ.

Несмотря на различные противоречия, суд пришел к выводу, что вина бывших таможенников доказана, и назначил им наказание от ограничения свободы (для сознавшихся во взятках) до 13 лет лишения свободы.

18 октября 2018 года Гомельский областной суд рассмотрел апелляции на приговор группе бывших таможенников и вынес решение о его изменении. Из обвинения удалили некоторые эпизоды, а также убрали квалификацию «в составе организованной группы» — но только в тех эпизодах взяток, которые инкриминируются после 2014 года. То есть суд посчитал, что после 2014 года организованная группа не существовала.

Суд снизил некоторым обвиняемым срок наказания на год или два. К примеру, Дмитрию Погарцеву назначено к отбыванию наказания 11 лет (по первому приговору — 13), Валерию Качковскому — 4 года (ранее — 5 лет), Вячеславу Якушеву — 5 лет (ранее — 7).

Бывший начальник отдела таможни Александр Исаченко, которого суд признал организатором преступной группы, получил 11 с половиной лет лишения свободы. При этом он, согласно приговору, нанес ущерб государству в 188 рублей.

Прокуратура высказалась против того, что суд убрал квалификацию «в составе организованной группы», и потребовала вернуть часть 3 статьи 430 УК (взятки в составе группы), а также ужесточить наказание для бывших таможенников.

Родственница одного из бывших таможенников сообщила, что близкие обвиняемых сейчас пребывают в шоке от протеста прокуратуры. «Опять суды, опять адвокаты. Многие из нас еще не погасили задолженности перед адвокатами за первые суды. В это время прокуроры воюют за нанесенный государству ущерб, большинство из которого составляет 1/10 их месячной зарплаты. Ущерб был по делу — от 16 до 188 рублей. Не говоря о поломанных судьбах и семьях. Не говоря уже об отсутствии доказательств и взятках, которые принимались в неустановленном месте от неустановленных лиц и неизвестно за что», — прокомментировала жена одного из обвиняемых таможенников.

Дата нового судебного заседания пока неизвестна.