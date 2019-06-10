Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане

В ЦИК объявили итоги президентских выборов в Казахстане — Касым-Жомарт Токаев признан избранным президентом страны.

Согласно итоговым данным, за кандидата от партии «Нур Отан» Касым-Жомарта Токаева проголосовало 6 539 715 избирателей. Он набрал 70,96% голосов.

Амиржан Косанов от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» набрал 1 млн 495 401 голос, или 16,23%. Единственная женщина-кандидат от партии «Ак жол» Дания Еспаева — 5,05%. За нее проголосовало 465 714 человек. Всего в выборах приняли участие семь кандидатов в президенты.

В голосовании приняло участие более 11 млн 947 тыс. 995 казахстанцев, это 77, 4% избирателей.

На улицы казахстанских городов выходили противники выборов, утверждающие, что они проходят недемократично, а их результат — предрешен. По данным МВД, было задержано около 500 человек, среди которых местные и зарубежные журналисты.