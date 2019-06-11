Россельхознадзор не пустил «живой товар» в Россию

Россельхознадзор не разрешил ввезти в Россию из Беларуси 700 кур, цыплят и утят, перевозимых без документов.

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Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Смоленской области на одной из автодорог региона был остановлен следовавший из Беларуси микроавтобус с прицепом, в которых находился «молодняк сельскохозяйственной птицы».

В ходе досмотра ветеринарные инспекторы установили, что около 700 кур, цыплят и утят перевозились «без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности выхода по опасным болезням, в том числе и по гриппу птиц».

При этом со слов владельца, гражданина Беларуси, птица предназначалась для реализации на территории области. Кроме того, отмечают в Россельхознадзоре, транспортировка живого груза осуществлялась в автомобиле, не оборудованном специальным образом для перевозки животных и птицы.

«В результате все куры, цыплята и утята возвращены на сопредельную территорию, а перевозчик привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.