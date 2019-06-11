СМИ: белорусы требуют от «Роснефти» 155 млн долларов компенсации за грязную нефть

Корпорация «Роснефть» просит правительство РФ заставить компанию «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на 155 млн долларов и еще на 450 тыс. — от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат, сообщает «КоммерсантЪ». В трубопроводной монополии называют это «попытками заработать на компенсациях».

По данным газеты, на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Беларуси речи не идет, но в правительстве готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.

Мозырский НПЗ обосновал убытки тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой (письмо с претензией НПЗ в адрес «Роснефти» есть в распоряжении «Коммерсанта»). НПЗ просит «Роснефть» «в добровольном порядке» вернуть переплату в 155 млн долларов. В письме говорится о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, однако белорусская сторона выступает за решение вопроса «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке». НПЗ готов рассмотреть «встречное обоснование» «Роснефти» о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Причину такой уступчивости собеседники газеты видят в том, что ущерб от поставок загрязненной нефти в Мозырь «на данный момент в принципе отсутствует». Согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть с белорусской территории Белоруссии будет возвращена в Россию. Взамен — и это подтвердил в интервью Reuters 10 июня замглавы Минэнерго Павел Сорокин — будет поставлена чистая нефть. «У тех же белорусских НПЗ, например, упущенную выгоду можно считать в конце года, если мы не нагоним годовой объем поставок в 18 млн тонн, у нас нет обязательств по объему поставок по месяцам»,— сказал Сорокин.

В «Транснефти» «Коммерсанту» заявили, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и, поясняют в «Транснефти», согласно ее итоговой декларации, «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсаций и их документального подтверждения».

«Есть общее понимание, что речь идет о неделях и месяцах, но никак не днях или годах. И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес — делать деньги на несчастье», — заявил изданию советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

Опрошенные газетой юристы считают, что в случае судебного спора между Мозырским НПЗ и «Роснефтью» у белорусской стороны больше шансов.