Брестчанина чуть не убили, когда он пытался вернуть возлюбленную

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Поножовщиной закончились разборки из-за женщины в Бресте – пострадавший находится в реанимации.

47-летний брестчанин решил вернуть возлюбленную, с которой проживал вместе (недавно женщина ушла от него к другому). Придя к 40-летнему сопернику, он начал оскорблять и требовать «свое».

Хозяин квартиры вытолкнул непрошенного гостя на лестницу, а потом ударил его ножом в шею.

Отметим, что 40-летний напавший сам позвонил в милицию и сообщил о содеянном. В настоящее время он находится в ИВС (уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство»), а его соперник – в реанимации.
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Тэги: поножовщина покушение на убийство Город: Брест

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