Лукашенко: мы не можем закапывать в отстающие хозяйства деньги безвозвратно

По словам Александра Лукашенко, сегодня в Беларуси каждое 4-5 сельхозпредприятие не может выйти на рентабельную работу без посторонней помощи.

В то же время он выступил за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий, так как очень важно поддержать село в этот очень сложный период.

Он, во время назначения новых руководителей регионов, подчеркнул, что «нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве». Лукашенко не сомневается, что Беларусь способна обеспечить себя продовольствием даже в случае закрытия слабых хозяйств.

«Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах», - дал указание президент.

В качестве буксира для таких предприятий могут выступить промышленные предприятия: «Кто-то поможет людьми, кто-то техникой, кто-то отремонтирует технику».