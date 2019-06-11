«Матери 328» начали голодовку, требуя встречи с Лукашенко

Активистки инициативы «Матери 328» 11 июня начали бессрочную голодовку, требуя встречи с Александром Лукашенко и изменения антинаркотического законодательства.

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Как сообщила БелаПАН активистка инициативы Лариса Жигарь, голодовка проводится в деревне Остров Пуховичского района. «Пока голодовку начали три матери, но потом она будет перерастать в эстафетную, кто-то будет дальше подключаться, приезжать. Я пока к голодовке не присоединялась», — рассказала Жигарь.

«Основное наше требование остается неизменным еще с прошлого года — встреча с президентом страны. Это самое основное, потому что, я думаю, если бы он встретился с матерями, мы могли бы ему очень многое рассказать. Тем более сейчас, когда произошла отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича», — добавила активистка.

Среди основных требований — корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и пересмотры уголовных дел.

«Пересмотров дел мы хотим не поверхностно, а по закону, чтобы было доскональное изучение каждого дела и принятие правильного решения, — подчеркнула Жигарь. — Также требуем полного пересмотра статьи 328. В основном, сейчас остались (с требованиями, на которые власти не отреагировали. — БелаПАН.) те матери, чьи дети осуждены по четвертой части этой статьи. Ведь 13 июня депутаты будут голосовать по изменениям нижних пределов сроков по частям 2 и 3 статьи 328, а четвертую часть вообще никак не рассматривают».

По словам Жигарь, о проведении голодовки женщины уведомили исполком Пуховичского района, Мингорисполком и Администрацию президента. «Туда были отправлены наши заявления, что мы с 11 июня начинаем голодовку, и с разъяснениями, с чем именно не согласны матери. Может быть, сейчас к нам прислушаются. Может быть, новый министр внутренних дел что-то будет делать», — отметила Жигарь.

Голодовку с аналогичными требованиями активистки инициативы «Матери 328» уже проводили в апреле—мае 2018 года. Тогда с активистками встречалась глава Администрации президента Наталья Качанова, которая обещала прислать официальный ответ на их требования.

8 мая прошлого года председатель Верховного суда Валентин Сукало после встречи с Лукашенко сообщил, что президент выступает против ослабления уголовной ответственности для распространителей наркотиков. «Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения, — сказал Сукало. — А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас».

Женщины прекратили голодовку после того, как им пообещали, что Палата представителей рассмотрит изменения в ст. 328.