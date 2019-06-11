Лукашенко недоволен синоптиками

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Александр Лукашенко заявил, что у него имеются вопросы к работе Гидрометцентра, так как эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

Он заявил, что «с ними надо что-то делать»: «их надо или разгонять, или приводить в чувства». Он уверяет, что в лучшем случае прогнозы синоптиков сбываются на 50-70%.


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Поэтому, считает Лукашенко, государству такой Гидрометцентр не нужен.

Президент заметил, что ориентируется на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов.

«Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», - подчеркнул Лукашенко.
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Тэги: Белгидромет военные синоптики Персона: Александр Лукашенко

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