В Лиде арестовали уголовного авторитета по прозвищу «Белый»

Преступник 1994 года рождения в группе с иными лицами причастен к совершению вымогательств и хулиганств в отношении местных жителей.

Фото: grodno.mvd.gov.by

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, в марте 2018 года под предлогом карточного долга «Белый» вымогал 5000 долларовпять тысяч долларов. Ввиду отсутствия у проигравшего денежных средств фигурант стал требовать от него переоформления гаража. После чего заставил потерпевшего оформить кредит на два мобильных телефона. За то, что потерпевший обратился за помощью в возврате денег, «Белый» подверг его избиению.

Данная ситуация приобрела среди криминалитета Лиды резонанс. Вопрос для решения был вынесен «вору в законе» — «К». Несмотря на это, ситуация разрешена не была и среди лиц, состоящих на оперативном учете, произошел конфликт, а в последующем и разделение сфер влияния.

В ночь на 3 июня 2019 года фигурант, с целью утверждения своего превосходства над другими, а также наказания одного из своих знакомых совершил поджог принадлежащего ему дома, расположенного в деревне Палубники Лидского района, причинив ущерб в сумме 20 000 рублей.

По данным фактам в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый арестован.