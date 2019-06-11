В Лиде арестовали уголовного авторитета по прозвищу «Белый»

/ Общество
Просмотров: 772

Преступник 1994 года рождения в группе с иными лицами причастен к совершению вымогательств и хулиганств в отношении местных жителей.

Фото: grodno.mvd.gov.by

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, в марте 2018 года под предлогом карточного долга «Белый» вымогал 5000 долларовпять тысяч долларов. Ввиду отсутствия у проигравшего денежных средств фигурант стал требовать от него переоформления гаража. После чего заставил потерпевшего оформить кредит на два мобильных телефона. За то, что потерпевший обратился за помощью в возврате денег, «Белый» подверг его избиению.

Данная ситуация приобрела среди криминалитета Лиды резонанс. Вопрос для решения был вынесен «вору в законе» — «К». Несмотря на это, ситуация разрешена не была и среди лиц, состоящих на оперативном учете, произошел конфликт, а в последующем и разделение сфер влияния.


СК завершил расследование поджога дома из мести под Лунинцом

В ночь на 3 июня 2019 года фигурант, с целью утверждения своего превосходства над другими, а также наказания одного из своих знакомых совершил поджог принадлежащего ему дома, расположенного в деревне Палубники Лидского района, причинив ущерб в сумме 20 000 рублей.

По данным фактам в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый арестован.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: криминальный авторитет уголовный авторитет ГУБОПиК поджог Город: Лида

Другие материалы на эту тему:

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Причиной пожара на хуторе Шабли был поджог? Милиция не исключает

Причиной пожара на хуторе Шабли был поджог? Милиция не исключает

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками