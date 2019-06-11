Живущий в Беларуси 26 лет россиянин оспаривает через суд решение о высылке

В суде Буда-Кошелевского района Гомельской области состоялось предварительное заседание по гражданскому делу 38-летнего Владимира Траутера.

Владимир Траутер (справа) и правозащитник Леонид Судаленко

Он гражданин России, но уже 26 лет живет в Беларуси, в деревне Губичи Буда-Кошелевского района. Траутер женат, имеет несовершеннолетнего сына, постоянную работу, большое подсобное хозяйство.

Отделение по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД приняло решение о высылке гражданина России из Беларуси с запретом въезда на пять лет из-за совершения им административного правонарушения.

В феврале 2019 года Траутер попался сотрудникам ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще одно правонарушение, которое ему вменялось, — разговор по мобильному телефону во время движения.

«Я был наказан. Меня лишили прав на три года, я сразу же выплатил большой штраф. Я раскаиваюсь и прошу, чтобы меня оставили с семьей в Беларуси. Мне некуда ехать. Я с 1993 года живу в Беларуси. Здесь у меня семья, работа, кредиты, старые больные родители. У меня нет никого и ничего в России», — заявил сельчанин.

На суде 11 июня представитель РОВД не признала жалобу обоснованной. Сотрудница отделения по гражданству и миграции Виктория Василенко считает, что иностранные граждане должны «неукоснительно соблюдать законодательство», а случай с управлением автомобилем в нетрезвом виде она назвала «вопиющим». Она указала, что данное правонарушение было умышленным, а Траутер и ранее нарушал закон — к примеру, ездил на гужевой повозке без катафотов, выбросил мусор в неположенном месте.

За Траутера вступилось руководство КСУП «Губичи», где Траутер работает животноводом. Ходатайство о том, чтобы россиянина оставили в Беларуси, подписали 67 жителей деревни Губичи.

Юридическую помощь ему оказывает правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он же представляет интересы Траутера в суде.

Следующее заседание состоится 21 июня.