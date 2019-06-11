Украинская молодежка впервые вышла в финал ЧМ по футболу

Сборная Украины U-20 минимально переиграла Италию — 1:0.

В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше, сборная Украины впервые в истории вышла в финал.

Единственный гол на 66-й минуте забил Булеца. На 80-й минуте итальянцы получила численный перевес после удаления Дениса Попова за вторую желтую карточку, но не реализовали его. Более того, второй гол могли забить украинцы: Алексей Кащук угодил в перекладину.

В добавленное время Джанлука Скамакка, казалось, сравнял счет, но после просмотра видеоповтора арбитр матча Рафаэл Клаус отменил взятие ворот за фол у нападающего итальянцев.

Украинцы сыграют в финале с футболистами из Эквадора или Южной Кореи. Матч пройдет 15 июня.