Украинская молодежка впервые вышла в финал ЧМ по футболу

/ Спорт
Просмотров: 226

Сборная Украины U-20 минимально переиграла Италию — 1:0.

В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше, сборная Украины впервые в истории вышла в финал.


Украинская молодежка впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Единственный гол на 66-й минуте забил Булеца. На 80-й минуте итальянцы получила численный перевес после удаления Дениса Попова за вторую желтую карточку, но не реализовали его. Более того, второй гол могли забить украинцы: Алексей Кащук угодил в перекладину.

В добавленное время Джанлука Скамакка, казалось, сравнял счет, но после просмотра видеоповтора арбитр матча Рафаэл Клаус отменил взятие ворот за фол у нападающего итальянцев.

Украинцы сыграют в финале с футболистами из Эквадора или Южной Кореи. Матч пройдет 15 июня.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: U-20 молодежная сборная Украина

Другие материалы на эту тему:

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси