Беларусь проиграла Северной Ирландии в матче квалификации Евро-2020

Национальная сборная Беларуси по футболу 11 июня провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Северной Ирландии. Игра прошла на «Борисов-Арене» и завершилась победой гостей — 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Пэдди Макнейр.

Фото abff.by

Состав сборной Беларуси: Гутор, Мартынович, Шитов (Веретило, 72), Поляков, Ковалев, Корзун (Кисляк, 46), Шикавка (Лаптев, 58), Наумов, Маевский, Стасевич, Нехайчик. Предупреждение получил Корзун.

Сборная Беларуси потерпела четвертое поражение подряд в отборочном турнире. Ранее подопечные Игоря Криушенко проиграли Нидерландам — 0:4, Северной Ирландии — 1:2 и Германии — 0:2.

11 июня в группе С состоялся еще один матч: Германия в Майнце разгромила Эстонию — 8:0.

Сейчас в турнирной таблице группы С лидирует Северная Ирландия — 12 очков после 4 матчей, у Германии — 9 очков после 3 игр, у Нидерландов — 3 балла после 2 матчей, у Беларуси (после 4 матчей) и Эстонии (после 3) очков нет.

Следующий матч евроквалификации сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллинне против Эстонии.