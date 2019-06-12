До 21 июня продлена работа комиссии по приемке аккумуляторного завода «АйПауэр»

Работа комиссии по приемке аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» под Брестом продлена до 21 июня.

Как сообщил 11 июня на пресс-конференции менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», Александр Юнкевич, на аккумуляторном заводе пока не подтверждены проектные показатели нормативно допустимых выбросов в отношении двух из 30 нормированных источников. Это газоочистные установки — на участке производства свинцового порошка (источник от плавильных котлов) и на линии пастонамазки.

«Суммарное превышение объемов выбросов в годовом исчислении по этим двум источникам при максимальной загрузке производства может составлять 120 граммов свинца в год. Мы осуществляем мероприятия по отладке работы этих газоочистных установок для обеспечения их вывода на стабильный проектный режим работы», — сказал Юнкевич.

В свою очередь директор предприятия ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович отметил, что «поставить оборудование и гарантированно получить с него заявленные паспортные данные с первого пуска невозможно».

«Этот процесс небыстрый. Как правило, все эти мероприятия проводятся порядка полугода после сдачи объекта в эксплуатацию. Но в связи с повышенным вниманием к нашему предприятию нам нужно подтвердить это именно сейчас: до того, когда мы сдадим предприятие», — сказал Мельникович.

Заключение центра экологических экспертиз ожидается 14 июня. «Если оно будет положительным, то Госстройнадзор выдаст финальное заключение на ввод объекта в эксплуатацию. При отрицательном заключении мы переходим к процедуре корректировки проектных решений в соответствии с законодательством», — сказал Мельникович.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью, отмечает БелаПАН.